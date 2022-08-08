Balıkesir'de çocuklara sporla dolu bir yaz - Son Dakika
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Balıkesir'de çocuklara sporla dolu bir yaz

08.08.2022 13:25
Balıkesir'de çocuklara sporla dolu bir yaz

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 6-15 yaş aralığındaki bin 682 çocuk; futboldan basketbola, jimnastikten masa tenisine kadar 8 farklı branşta spor eğitimleri alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 6-15 yaş aralığındaki bin 682 çocuk; futboldan basketbola, jimnastikten masa tenisine kadar 8 farklı branşta spor eğitimleri alıyor.

Şehirde spor kültürünün yaygınlaşması ve şampiyon sporcular yetiştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ücretsiz Yaz Spor Okulları'nda eğitimler sürüyor. 6 - 15 yaş aralığındaki çocuklara; futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, güreş, jimnastik, judo ve boks olmak üzere 8 farklı branşta spor eğitimlerinin verildiği Yaz Spor Okulları'na bin 682 çocuk katılıyor.

Uzmanlar eşliğinde spor

Öğrencilerin yaz tatillerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan spor okulları ayrıca onların yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken fiziki ve mental gelişimlerine de destek oluyor. Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve ilk yardım uzmanlarının eşliğinde gerçekleştirilen yaz okullarında ayrıca ihtiyaç duyan çocukların yanı sıra ailelerine de danışmanlık hizmeti veriliyor. İlk dönemi 27 Haziran'da başlayarak 5 Ağustos'ta sona eren Yaz Spor Okulları'nın 8 Ağustos'ta başlayan ikinci dönemi ise 9 Eylül'de son bulacak.

Sarıgül, "Sporcular yetiştiriyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı İrfan Sarıgül "Yaz Spor Okullarımızla çocuklarımızın hem yaz aylarını keyifli bir hale getiriyoruz hem de spor yapmalarını, sporun içinde olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla genç yetenekleri keşfedip kendi altyapımızı oluşturma gayreti içerisindeyiz" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de çocuklara sporla dolu bir yaz - Son Dakika

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