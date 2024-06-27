Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a yeni Basketbol Genel Koordinatörü - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a yeni Basketbol Genel Koordinatörü

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor\'a yeni Basketbol Genel Koordinatörü

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Menderes Gümüşdal'ı Basketbol Genel Koordinatörlüğü'ne getirdi. Gümüşdal, uzun yıllar antrenörlük yapmış ve birçok başarı elde etmiştir.

27.06.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Uzun yıllar basketbol branşında antrenör olarak başarılara imza atan Menderes Gümüşdal, Büyükşehir Belediyespor Basketbol Genel Koordinatörlüğü'ne getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da, Basketbol Genel Koordinatörlük görevine Menderes Gümüşdal getirildi. 1967 Almanya doğumlu olan Menderes Gümüşdal, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunu. Gümüşdal, İstanbul Üniversitesi'nde sporcu olarak basketbol kariyerini bitirdikten sonra; Efes Pilsen A Takım Yardımcı Antrenörlüğü ve Altyapı Antrenörlüğü, İstanbul Üniversitesi Tuborg, Pertevniyal, Banvit ve Bandırma Basketbol'da uzun yıllar altyapı koordinatörlüğü ile baş antrenörlük görevlerinde de bulundu.

Liglere birçok basketbolcu kazandırdı

Altyapılarda tüm kategorilerde 23 Türkiye şampiyonluğu bulunan Gümüşdal, birçok basketbolcunun liglerde oynamasında büyük pay sahibi oldu. Geçmişte Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Gümüşdal, yurtiçi ve yurtdışında birçok ulusal ve uluslararası seminerlerde eğitmen olarak da yer aldı. Gümüşdal, aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu bünyesinde Öğreticiler Alt Kurulu Üyesi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'a yeni Basketbol Genel Koordinatörü - Son Dakika

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