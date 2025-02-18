Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Gençler Muaythai Takımı 10 Madalya Kazandı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Gençler Muaythai Takımı, Gebze'de düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası'nda kazandığı 10 madalya ile adından söz ettirdi. Finalist Büyükşehirli sporcular, milli takım seçmesi için Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gebze'de düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor fırtınası esti. Büyükşehir'in sporcuları, takım halinde 6 altın, 4 bronz madalya ile Balıkesir'e döndü.

Madalya alan sporcular:

40 kiloda Erva Akbulut, 42 kiloda Ayşe Sevinç, 45 kiloda Belinay Güngör 1. olarak altın madalya kazandı. 45 kiloda Şevval Erdemir 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. 48 kiloda Çilem Güngör, 51 kiloda Sümeyra Ömrüm Ertekin altın madalya kazanırken, 54 kiloda Müberra İkiz, 63.5 kiloda Metehan Erol, 75 kiloda Betül Tuncay ise bronz madalyanın sahibi oldu. U23 60 kiloda Yunus Emre Öztürk altın madalya kazandı.

Mili takım seçmesine gidecekler

Bölge Şampiyonası'nda 1. ve 2. olan sporcular Milli Takım seçmesi için Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milli Takım'a giren sporcular, Dubai'de yapılacak olan Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecekler. - BALIKESİR