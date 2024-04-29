Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir\'de Spor Okulları ile binlerce gence spor eğitimi veriyor

Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl 81 ilde düzenlenen Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları ile Balıkesir'de de tüm spor tesislerinde devam ediyor. Bu yıl 37 farklı branşta kayıtlı 33 bin 224 sporcu GSB Spor Okullarında eğitim alıyor.

GSB Spor Okulları, çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamak, yeteneklerini keşfetmek ve sosyalleşmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli branşlarda ücretsiz spor eğitimi veriyor. Modern tesisler ve uzman antrenörler eşliğinde, gençler ilgi duydukları alanlarda profesyonelleşme fırsatı buluyor.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesinin önemini vurgulayarak, "Sporu sevdirmek, doğru zaman yönetimi ve sosyalleşmeyi desteklemek amacıyla spor okullarında çocuklarımızı ve gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Onların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Aynı zamanda, yetenekli sporcuların keşfedilerek Türk sporuna kazandırılmasıyla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yıl boyunca çeşitli branşlarda devam eden GSB Spor Okullarımıza bekliyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR