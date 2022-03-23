Balıkesir'de öğrenciler satrançta ödül için hamle yaptılar - Son Dakika
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Balıkesir'de öğrenciler satrançta ödül için hamle yaptılar

23.03.2022 18:57
Balıkesir'de öğrenciler satrançta ödül için hamle yaptılar

Balıkesir'de Okullar arası Satranç Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Gurup Müsabakaları Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda başladı ve kıyasıya mücadelelerin ardından ödül töreni ile sona erdi.

Balıkesir'de Okullar arası Satranç Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Gurup Müsabakaları Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda başladı ve kıyasıya mücadelelerin ardından ödül töreni ile sona erdi.

2021-2022 Eğitim öğretim yılı Okul sporları faaliyetleri kapsamında Satranç Küçük, Yıldız ve Genç Gurup Müsabakaları Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonunda başladı. Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir ve Sakarya illerinden katılan satranç oyuncuları üç ayrı kategoride yarıştı. Satranç müsabakaları kıyasıya mücadelelerin ardından en iyi hamleyi yapan sporcular ödüllerine kavuştu.

Satranç sporunun, zihinsel gelişime büyük katkı sağladığını ifade eden Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu " Satranç sporu ile amacımız analitik düşünen, çözüm üreten ve strateji geliştirebilen nesiller yetiştirmek. Gurup müsabakalarına katılımın yoğunluğu ve gençlerimizin bu spora olan ilgisi bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu satranç turnuvasında da birbirinden başarılı sporcuların mücadele ettiği çok keyifli müsabakalarla tamamlandı. Satranç sporuyla ilgilenen birey sayısını artırmak ve Balıkesir'den satranç şampiyonları çıkarmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Satranç turnuvasına katılan, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan sevgili sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.

Rakiplerini mat ederek zafere ulaşan yarışmacılar 25-29 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta yapılacak Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılacak. - BALIKESİR

Balıkesir'de öğrenciler satrançta ödül için hamle yaptılar
Balıkesir'de öğrenciler satrançta ödül için hamle yaptılar
Balıkesir'de öğrenciler satrançta ödül için hamle yaptılar
Balıkesir'de öğrenciler satrançta ödül için hamle yaptılar

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Balıkesir, okullar, Şehit, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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