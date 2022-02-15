BALIKESİR - Okul sporları birinciliği ödül töreni düzenlendi

Balıkesir'de gerçekleştirilen okul sporları birinciliği ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları ve kupaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde gerçekleştirilen okul sporları ödül töreni, Kurtdereli Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hentboldan voleybola, futboldan basketbola 14 kategoride yapılan turnuvalarda dereceye giren okullar da salonda hazır bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, derslerinin yanı sıra spora gönül veren gençleri başarılarından dolayı kutladı.

Sporun olduğu yerde sağlık, centilmenlik, iş disiplini ve çalışmanın olduğunu vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Sporun olduğu yerde hep güzel şeyler vardır, ilk üçe giren sporcularımızı kutluyorum. Etkinlikte emeği geçen müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hedefimiz Balıkesir'de spor alanında daha iyi şeyler başarmaktır. Bunun yolu da okullarımızdan geçiyor. Yetenek taraması ve gençlerimizin sporla buluşması en çok arzu ettiğimiz şeydir."

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da dereceye giren öğrencilerin okullar arası şampiyonalara katılacağını dile getirdi.

Arıcıoğlu, 41 branşta okul sporları faaliyetlerine katıldıklarını anlatarak, "274 okulumuz, 640 müsabaka ile 7 bin 524 öğrencimiz bu faaliyetlerde ter akıttı ve okullarını temsil ettiler. Bütün okullarımız Kovid-19 kurallarına dikkat ederek katılım sağladılar. Daha çok gencimizi bu faaliyetlere katmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Arıcıoğlu, Balıkesir'deki amatör spor kulüplerine de toplam 610 bin lira yardımda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından folklor ekibi gösteri sergiledi.

Daha sonra Balıkesir amatör spor kulüplerine 610 bin liralık hediye çeki takdim edildi.

Program, il kurum müdür ve amirlerinin, 14 kategoride dereceye giren okullara ödüllerini vermesinin ardından sona erdi.