Balıkesir'de plaj voleybolu rüzgarı esiyor - Son Dakika
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Balıkesir'de plaj voleybolu rüzgarı esiyor

21.06.2022 14:43
Balıkesir'de plaj voleybolu rüzgarı esiyor

Balıkesir'in birbirinden güzel eşsiz plajlarında, plaj voleybolu rüzgarı esiyor.

Balıkesir'in birbirinden güzel eşsiz plajlarında, plaj voleybolu rüzgarı esiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle 8 etkinliğe ev sahipliği yapan Balıkesir, Türkiye'de en çok plaj voleybolu etkinliği düzenleyen şehir olarak rekor kırdı.

Marmara ve Ege Denizleri kıyısında 291 kilometrelik sahil şeridiyle dünyanın en güzel plajlarına ev sahipliği yapan Balıkesir'de, plaj voleybolu rüzgarı esiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri sonucunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile imzalanan iş birliği protokolü ile Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonaları, Balıkesir'den başladı. Maviyle yeşilin buluşma noktası, temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla Türkiye ve dünyanın birçok yerinden yüzlerce plaj voleybolcusunu ağırlayan Balıkesir plajlarının, tanınırlığının artmasına büyük katkı sağlayacak turnuvalar sayesinde, Balıkesir'in adı spor turizminde de dünyaya duyuruluyor.

En çok plaj voleybolu etkinliği düzenleyen şehir Balıkesir

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği hizmet ve yatırımlarla spora ve sporcuya her daim büyük destekler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle bu sezon; Dünya Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, 2 Pro Beach Turnuvası, U18-U19-U20 ve U21 Türkiye Kulüpler Şampiyonlarıyla 8 etkinliğe ev sahipliği yapan Balıkesir, Türkiye'de en çok plaj voleybolu etkinliği düzenleyen şehir olarak rekor kırdı.

Balıkesir plajları voleybolcuları ağırlıyor

Erdek Ocaklar Sahili'nden başlayan Pro Beach Türkiye etabı, Avşa'dan devam etti. 2022 Voleybol Dünyası Plaj Şampiyonları'nın belirlendiği turnuvalar da Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı'nda gerçekleştirildi.

Turnuvalar Altınkum ve Ören'le devam edecek

23-28 Haziran günleri arasında Edremit Altınkum Plajı'nda; Türkiye Kulüpler Şampiyonası, U18, U19 ve U21 Şampiyonaları, 24-26 Haziran günleri arasında da Burhaniye Ören Plajı'nda Balkan Beach Tour ve U20 Türkiye Şampiyonası yapılacak. - BALIKESİR

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Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu, hafta sonu düzenlenecek Oral B Balıkesir Avlu Triatlonu, hafta sonu düzenlenecek Balıkesir'de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı Balıkesir'de 'Beach Voleybol Şampiyonaları' başladı
Kaynak: İHA

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de plaj voleybolu rüzgarı esiyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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