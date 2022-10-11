Balıkesir haberi | Bigadiç Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Bigadiç Belediyespor, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Bigadiç Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün Voleybol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Emrah Çakmak, oyuncular ve teknik heyet tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.
Çakmak'ın Anıtkabir özel defterine not yazması ve dua edilmesiyle ziyaret sona erdi.
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