Balıkesir haberi | Bigadiç Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Bigadiç Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün Voleybol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Emrah Çakmak, oyuncular ve teknik heyet tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün mozolesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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