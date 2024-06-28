Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı Almanya\'da başarıyla temsil etti

Spor

Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı, Almanya'da düzenlenen "19. Deutsche BetonKanu Regetta 2024" isimli uluslararası yarışmaya katılan tek Türk takımı olarak üniversitemizi ve ülkemizi başarı ile temsil etti.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Arş. Gör. Oğuz Köse'nin danışmanlığını üstlendiği, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan BAÜN Beton Kano Takımı, Tulpar ve Firuze isimli iki beton kano ile kadın ve erkek kategorilerinde ikişer takımla, karma kategoride de bir takımla yarışlara katılarak başarı elde etti.

Farklı ülkelerden 43 üniversitenin 113 takım ve 66 beton kano ile katılım sağladığı ve toplamda Binin üzerinde öğrencinin yer aldığı yarışmada Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı, 60 takımın yarıştığı erkek kategorisinde Tulpar kanosu ile 24'üncü, Firuze kanosu ile 11'incı olurken, 48 takımın yarıştığı kadın kategorisinde Tulpar kanosu ile 12'nci, Firuze kanosu ile de 6'ncı oldu. 28 takımın yarıştığı karma kategoride de Firuze kanosu ile 4'üncü olan BAÜN Beton Kano Takımı, en iyi forma tasarımı kategorisinde de 37 forma arasından 2'ncilik derecesi kazandı.

Sosyal Medya kategorisindeki yarış devam ediyor

19. Deutsche BetonKanu Regetta 2024'te halen devam eden Sosyal medya kategorisindeki yarışta Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımına @concretecanoeteam isimli Instagram hesabı üzerinden destek verebilirsiniz.

Balıkesir Üniversitesi Beton Kano Takımı; Danışman Arş. Gör. Oğuz Köse ile takım üyeleri Muhammed Murat Karakuş, Elif Ebrar Güngör, Necati Yıldız, Umut Ali Özyümlü, Veysel Çiftçi, Serhat Kayar, Yahya Kürşat Taşdelen, Ayten Gürbüz, Büşra Aydın, Hamza Nurduhan, Zehra Karaduman, Beyza Çağlayan, Duha Emir Demirtaş'tan oluşuyor. - BALIKESİR