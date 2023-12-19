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Balıkesirli sporcular başarılı sonuçlara imza atıyor - Son Dakika
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Balıkesirli sporcular başarılı sonuçlara imza atıyor

"Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlama Programı" kapsamında, farklı spor dallarında düzenlenen spor organizasyonları, Balıkesirli sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Balıkesirli sporcular başarılı sonuçlara imza atıyor
19.12.2023 - 15:00,
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"Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlama Programı" kapsamında, farklı spor dallarında düzenlenen spor organizasyonları, Balıkesirli sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Balıkesirli sporcular müsabakalarda başarılı sonuçlara imza atıyor

Minik Taekwondoculardan Yüksek Performans

Sporcuların favori spor merkezlerinden biri olan, ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapan Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "100. Yıl Minikler Taekwondo Cumhuriyet Kupası" organizasyonuna, 20 farklı spor kulübünden toplam 127 sporcu katılarak tatamide birincilik için mücadele etti. Minik sporcular rakiplerini elemek için kıyasıya yarıştığı turnuva sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Yarışlarında Heyecan Zirvede Yaşandı

Balıkesir'de su sporlarında ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek kapasitede olan ve sürekli olarak gelişen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Balıkesir'e kazandırılan bir diğer tesis olan Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen, Türkiye Yüzme Federasyonu Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi açılış seremonisi ile başladı.

50 metre kelebek stilinde, Fenerbahçe takımı sporcusu Arda Akkoyun'un elde ettiği Türkiye rekorunun heyecanının da yaşandığı, Türkiye Yüzme Federasyonu Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların mücadelesi nefesleri kesti. Gerçekleşen yarışlar sonrasında derece elde eden sporculara ödülleri takdim edildi.

Doğadaki Zeka Sporu Oryantiring'te Ödüller Sahiplerini Buldu

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yaygınlaşan, her yaş grubunun ilgisini çekerek popüler branşlar arasında yerini alan Oryantiring sporu, çok sayıda sporcuyu bir araya getirdi.

Oryantiring U-14 Kategorisi İl Kademe Yarışmaları, Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi'nde 130 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Harita ve pusula yardımıyla en kısa sürede, engebeli araziye yerleştirilen çipli noktalarla yön bulmaya yönelik sporcuların farklı arazilerde kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştıkları organizasyonda, sporcular arasında renkli görüntüler oluştu.

Yarışmanın son bulmasının ardından, Dijital Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp tarafından takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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