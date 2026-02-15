Balıkesirspor, Alanya’ya Yenildi!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında Cem Kavçak yönetiminde yakaladığı çıkışı ikinci yarıda Teknik Direktör Zafer Uysal'la sürdüren Balıkesirspor evinde beklenmedik kayıp yaşadı. İç sahada alt sıralardan kurtulma mücadelesi verip ikinci devrede 10 kişi kalan Alanya 1221 FK'ya tek golle yenilen Bal-Kes, Play-Off hattındaki yerini riske attı. Balıkesirspor bu mağlubiyetle 38 puanla grupta beşinci sırada kaldı.
