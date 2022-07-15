Balıkesirspor, Anıl'ı kaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesirspor, Anıl'ı kaptırdı

15.07.2022 12:30
Balıkesirspor, Anıl'ı kaptırdı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Balıkesirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir, kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırdı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Balıkesirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Anıl Taşdemir, kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırdı. Son 3 sezonunu Balıkesirspor'da geçiren 34 yaşındaki futbolcu 3'üncü Lig temsilcisi 52 Orduspor'la anlaşma sağladı. Türkiye'de birçok kulüpte forma giyip Ankaraspor, Orduspor ve Akhisarspor'la Süper Lig deneyimi yaşayan Anıl, Balıkesirspor'da geçen sezon 1'inci Lig'de 24 maça çıktı. Toplam 1351 dakika süre alan Anıl 5 kez fileleri sarsıp 3 defa da asist yaptı.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Anıl Taşdemir, Balıkesirspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor, Anıl'ı kaptırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 12:36:34. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesirspor, Anıl'ı kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement