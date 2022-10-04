TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Kocaelispor'a da 3-0 kaybederek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alıp düşme hattına giren Baynet İnşaat Balıkesirspor , yarın evinde Kırşehir Futbol 'la kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Hakan Ülker'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde sadece 1 galibiyeti bulunan Balıkesirspor, 4 puanla 18'inci sırada yer alıyor. Bal-Kes, 2 hafta önce yollar ayrılan Muhammet Yılmaz 'ın yerine henüz yeni teknik direktör belirlemedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Balıkesirspor çıkış peşinde - Son Dakika

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