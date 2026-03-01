Balıkesirspor'dan Hakemlere Tepki - Son Dakika
Balıkesirspor'dan Hakemlere Tepki

Balıkesirspor\'dan Hakemlere Tepki
01.03.2026 13:21
Balıkesirspor, İzmir Çoruhlu FK maçında yaşanan hakem hatalarına sert tepki gösterdi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK'yı Akhisar Stadı'nda ikinci yarıda Yekta'nın golüyle 1-0 yenerek Play-Off yarışına tutunan Balıkesir spor'da yönetim müsabakanın hakemlerine tepki gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına İzmir Çoruhlu FK karşısında bir yenisinin daha skandal bir şekilde eklendiğini vurguladı. Maçın 61'inci dakikasında çizgiye geçen bariz gollerinin maçın hakemi tarafından geçersiz sayıldığını belirten Balıkesirspor yönetimi, "Bu olay sadece bir yanlış karar değil, aynı zamanda futbol kamuoyunun gözü önünde yaşanan bir skandaldır. Bununla da kalmayıp, müsabaka boyunca oyuncularımıza yönelik yapılan kural dışı sertlik ve müdahaleler, görmezden gelinmiş; hakem tarafından ikaz dahi edilmemiştir" ifadelerine yer verdi.

Yapılan yazılı açıklamanın devamı şöyle: "Yayıncı kuruluş tarafından canlı olarak ekranlara gelen bu karşılaşmada yaşanan bariz hatalar, spor kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştır. Adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yönetilmesi gereken bir spor müsabakasının, bu derece ağır hatalarla anılması kabul edilemez. Futbolun tüm paydaşlarını, sahada adaletin tesis edilmesi için göreve davet ediyor; bu tür hataların tekrarlanmaması adına gerekli önlemlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz. Balıkesirspor Yönetim Kurulu olarak, bu hakem hatalarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde resmi başvurumuzu yapmış olup, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesirspor, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.