TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, stopere takviye gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar son olarak 2'nci Lig ekiplerinden Karaman FK forması giyen 24 yaşındaki stoper Mehmet Bağcı ile sözleşme imzaladı. Kariyerine Almanya Bölgesel Ligi takımı Homburg'da başlayan Mehmet, yine bu ülkede Aalen'de forma giydi. Ardından ilk olarak Türkiye'de Batman Petrolspor'da top koşturan oyuncu, Serik Belediyespor'da da oynadı.
Son Dakika › Spor › Balıkesirspor'dan Stoper Takviyesi - Son Dakika
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