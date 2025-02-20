Balıkesirspor'dan Yenilgi Sonrası Yeni Başlangıç Vurgusu - Son Dakika
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Balıkesirspor'dan Yenilgi Sonrası Yeni Başlangıç Vurgusu

Balıkesirspor\'dan Yenilgi Sonrası Yeni Başlangıç Vurgusu

Balıkesirspor, Muğlaspor'a yenilmenin ardından Teknik Direktör İsmail Ertekin liderliğinde şampiyonluk hedefi için yeniden odaklanacaklarını belirtti. Ertekin, kalan 10 maçın tarihi bir fırsat sunduğunu vurguladı.

20.02.2025 12:33  Güncelleme: 12:34
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 maçlık yenilmezlik serisinin ardından en yakın rakibi Muğlaspor'a deplasmanda mağlup olunca zirvede puanların eşitlenmesine engel olamayan lider Balıkesirspor kalan haftalara konsantre olacak. Muğlaspor yenilgisini geride bıraktıklarını vurgulayan Balıkesirspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, yeni bir başlangıç yapacaklarını söyledi. Ligde bu hafta sonu oynanacak maçlar olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Nisan'a ertelenirken Ertekin, "Şampiyonluğu sadece sahadaki skorlarla değil, pes etmeyen bir ruhla kazanacağız. Bu yolculukta el ele verdiğimiz sürece hiçbir engel bizi durduramaz. Lig maratonunun sonunda şampiyonluk hedefimize omuz omuza hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Muğlaspor maçını kaybetmenin üzücü olabileceğini ancak bunun yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Ertekin, önlerindeki 10 maçın takımın neler öğrendiğini göstermek için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Ertekin, "Her bir maç bizi daha güçlü ve organize bir şekilde sahaya çıkma fırsatı veriyor. Lig bitimine 10 maç kaldı ve bu maçları tarih yazma yolunda 10 adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Balıkesirspor'da Muğlaspor deplasmanında sakatlanan takım kaptanı Volkan Altınsoy'un yapılan kontrollerinde sağ alt adalesinde zorlanmaya bağlı kanama tespit edilip tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı.

Kaynak: DHA

İsmail Ertekin, Balıkesirspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesirspor'dan Yenilgi Sonrası Yeni Başlangıç Vurgusu - Son Dakika

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