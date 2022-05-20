Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından - Son Dakika
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Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından

20.05.2022 23:13

Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından Alaettin Hikmet Işık: "Gençleri kazanmaya devam edeceğiz" İbrahim Üzülmez: "Eksiklerimizi görmek için iyi bir fırsat oldu" Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Balıkesirspor sahasında Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu.

Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından

Alaettin Hikmet Işık: "Gençleri kazanmaya devam edeceğiz"

İbrahim Üzülmez: "Eksiklerimizi görmek için iyi bir fırsat oldu"

BALIKESİR - Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Balıkesirspor sahasında Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumlusu maçı değerlendirdi.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak konuşan Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Alaettin Hikmet Işık, genç oyuncuları hem Balıkesirspor'a hem de Türk futboluna kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Işık, "Öncelikle bizi izleyen, bizi izlemeye gelen ve sahada genç yetenekleri görmek isteyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluşa teşekkür ediyoruz. Eyüpspor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. 9 tane genç yetenekle sahaya çıkabilmek. 18 yaş, 19 yaş arasında çocukları sahaya sürebilmek büyük cesaret isterdi. Biz bu cesaretimizi beş haftadır sürdürüyoruz. Sayın Başkanımız Özgür Yılmaz Bey de bize bu cesareti verdi, arkamızda durdu. Ankaragücü'nde başlayan maratonumuz bugün Eyüpspor maçıyla sonlandı. Futbolun bütün gereksinimlerini, güzelliklerini ortaya koyarak sahaya yaydığımızı inanıyorum. ve bu arkadaşları, bu gençlerimize Balıkesirspor camiasına ve Türk futboluna kazandırmak için elimizden gayreti göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Eyüpspor Cephesi

Eyüpspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ise Balıkesirspor maçının play-off öncesi eksikleri görmek adına iyi bir maç olduğunu ifade etti. Üzülmez açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Genç bir takımla mücadele ettik. Rakibe saygı duyarak iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Geldiğimiz günden itibaren farklı oyun içerisinde oyuncuların alışkanlıkları vardı ve bu alışkanlıkları en iyi şekilde pozitife çevirmek için gayret gösteriyoruz. Sezonun geneline baktığınız zaman özellikle defansif anlamda çok gol yiyen bir takımız. Bu kadar gol yiyen takımın da tabii ki hedeflere ulaşması çok kolay değil. Onları gidermeye çalıştık. Bugün de sahanın geneline 90 dakikalık süreye baktığımız zaman karşımızda mücadele eden, genç bir takım olmasına rağmen oyun disiplininden kopmayarak rakibimize de saygı duyarak, genç kardeşlerimize de saygı duyarak bir müsabaka oynadık. Şimdi bizim için önemli olan play-off. Play-Off'taki rakiplerimizin de ne kadar bu işte istekte olduklarını biliyoruz. Eksiklerimiz var. Eksiklerimizi kalan süre içerisinde en iyi şekilde gidermeye çalışacağız. Çünkü biz istiyoruz. İnanıyoruz, yapacağımıza inanıyoruz. Bu işin finali neyse oraya gitmek istiyoruz. Oyuncularımızla da konuşuyoruz. Özellikle geldiğimiz günden itibaren hakikaten güzel bir takımdaşlık ortaya koymaya başladılar. Kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip play-off maçlarına hazırlanmaya çalışacağız."

Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından
Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından
Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından
Balıkesirspor - Eyüpspor maçın ardından

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BALIKESİR - Balıkesirspor - Eyüpspor maçının ardından BALIKESİR - Balıkesirspor - Eyüpspor maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3 Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3
Kaynak: İHA

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