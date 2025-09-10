Fenerbahçe'den Balıkesirspor'a gitti - Son Dakika
Fenerbahçe'den Balıkesirspor'a gitti

10.09.2025 12:33  Güncelleme: 13:08
Balıkesirspor, 3. Lig 4. Grup'ta transfer yasağını kaldırarak 10 yeni oyuncuya lisans çıkardı. Fenerbahçe'den 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağını lig haftasında kaldırarak 10 yeni oyuncusuna lisans çıkaran Balıkesirspor, Fenerbahçe'den takviye yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Balıkesir temsilcisi, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde profesyonel olan Ahmet Necat geçen sezon kiralık olarak 68 Aksarayspor'da görev yapmıştı.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Fenerbahçe, Balıkesir, 3-sayfa, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

