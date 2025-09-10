Fenerbahçe\'den Balıkesirspor\'a gitti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta transfer yasağını lig haftasında kaldırarak 10 yeni oyuncusuna lisans çıkaran Balıkesirspor, Fenerbahçe'den takviye yaptı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Balıkesir temsilcisi, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerde profesyonel olan Ahmet Necat geçen sezon kiralık olarak 68 Aksarayspor'da görev yapmıştı.