Balıkesirspor galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 4 puan yazdıran Baynet İnşaat Balıkesirspor , yarın 4. hafta maçında Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Mehmet Ali Özer 'in yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Ankara temsilcisinin grupta 2 puanı bulunuyor. Teknik direktör Muhammet Yılmaz , kendi evlerinde taraftarlarının desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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