Balıkesirspor galibiyet arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle hanesine 4 puan yazdıran Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın 4. hafta maçında Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Mehmet Ali Özer'in yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Ankara temsilcisinin grupta 2 puanı bulunuyor. Teknik direktör Muhammet Yılmaz, kendi evlerinde taraftarlarının desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.
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