BALIKESİR,
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi antrenmanlara ilk etapta altyapı oyuncularını denemeye alarak başlayan Balıkesirspor, iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş'la yeniden anlaştı. Geçen sezon da kırmızı-beyazlılarda forma giyen 29 yaşındaki file bekçisi 1 yıllığına sözleşme yeniledi. Bal-Kes dış transferde ise Alanya Kestelspor'dan 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Ahmet, yönetimin katıldığı törenle 2 yıllık imza attı.
Son Dakika › Spor › Balıkesirspor, Hüseyin Altıntaş ile anlaştı ve Ahmet Gülay'ı transfer etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?