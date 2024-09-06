Balıkesirspor\'a Transfer: Muhammed Demirci

Spor

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, transferde adı bir dönem Türk futbolunda geleceğin yıldızı olarak anılan Muhammed Demirci'yi kadrosuna kattı.

Son olarak Tuzlaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Balıkesirspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen Muhammed, kariyerinde Gaziantep BŞB, İstanbulspor, Erzincanspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, İskenderunspor gibi kulüplerde de forma giymiş, farklı yaş gruplarında 36 kez milli olmuştu.