Balıkesirspor, Nazilli\'yi 7-0 Yendi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta altyapı oyuncularıyla mücadele edip averaj takımı haline gelen son sıradaki 4 puanlı Nazilli Spor'u deplasmanda 7-0 mağlup eden Balıkesirspor, adını yeniden ilk 5'e yazdırmanın sevincini yaşıyor. Rakibini ilk yarıda Tayfun, Ozan, Mikdat, Sedat Yiğit, ikinci devrede ise Ali, Yekta ve Akın'ın golleriyle dize getiren kırmızı-beyazlılar; Uşakspor'un Karşıyaka'ya yenilip 44 puanda kaldığı haftada puanını 45'e çıkararak 5'inci sıraya yükseldi. İki hafta sonra Play-Off potasına dönen Balıkesir ekibinde genç stoper Mikdat, profesyonel liglerdeki ilk golünü kaydetti. Bu hafta kümede kalma mücadelesi veren Altay'ı konuk edecek Balıkesirspor, üst üste 3'üncü galibiyetini almaya çalışacak.
