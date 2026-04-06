Balıkesirspor Play-Off\'a Garantiledi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda en yakın rakibi Denizli İdmanyurdu'nu 90'ıncı dakikada Yekta'nın golüyle 1-0 yenen Balıkesirspor üst üste ikinci kez Play-Off oynamayı garantiledi. Grupta bitime 2 hafta kala 54 puana ulaşan Balıkesir, kalan iki haftada 55 puanlı hemşehrisi Ayvalıkgücü Belediyespor'la dördüncülük için çekişecek. Kalan iki maçını Eskişehirspor ve Bornova 1877 (D) ile oynayacak Balıkesirspor'un Play-Off'taki rakibi lig sıralamasına göre çok büyük oranda Eskişehir veya Karşıyaka olacak. Geçen sezon Play-Off finali oynayan kırmızı-beyazlı ekip, Muşspor'a 2-0 yenilerek 2'nci Lig'e dönmeyi ıskalamıştı. Bu sezona genç ağırlıklı kadroyla başlayan, sezon içinde bahis soruşturmasında as oyuncularını kaybeden Balıkesirspor, gençleriyle finallere gitmeyi başardı.