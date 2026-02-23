Balıkesirspor Play-Off'tan Uzaklaştı - Son Dakika
Balıkesirspor Play-Off'tan Uzaklaştı

23.02.2026 12:10
Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu ile 1-1 berabere kalarak Play-Off hattının dışında kaldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Eskişehir Anadolu'yla 1-1 berabere kalan Balıkesirspor kendisini Play-off hattının dışında buldu. Son 4 haftada 3'üncü kez puan kaybederken galibiyet hasretini 2 maça çıkaran Bal-Kes grupta 39 puanda kaldı. Bu periyotta üst üste iki galibiyet alan Uşakspor 41 puana ulaşıp Balıkesirspor'u sollayarak adını Play-Off potasında beşinci sıraya yazdırdı. Balıkesirspor'da rakibin kazandığı penaltı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ise taraftarı çileden çıkardı. Penaltı pozisyonunda Kuban'ın kollarının arkadan bağlı olduğu, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golde ise oyuncunun ofsaytta olmadığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Eskişehir, Futbol, Spor, Son Dakika

