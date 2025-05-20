Balıkesirspor, Şampiyonluk İçin Finalde - Son Dakika
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Spor

Balıkesirspor, Şampiyonluk İçin Finalde

Balıkesirspor, Şampiyonluk İçin Finalde

Balıkesirspor, 3. Lig'de finale çıkarak 2. Lig'e yükselme şansını yakaladı. Final 24 Mayıs'ta.

20.05.2025 13:01
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TRANSFER yasakları ve puan silme cezalarıyla Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Balıkesirspor'un önünde yıllar sonra şampiyonluk yaşamak için yalnız tek engel kaldı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon takımı daha önce 2013'te 2'nci Lig'de, 2014'te de 1'nci Lig'de şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran İsmail Ertekin'i 10 yıl sonra teknik direktörlük görevine getiren Bal-Kes, şampiyonluk hasretini dindirmeye çok yaklaştı. Ertekin yönetiminde grubunu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off'a kalan Balıkesir, grup finalinde eşleştiği Mazıdağı Fosfat Spor'u deplasmandaki ilk maçta 1-0 yendikten sonra dün evindeki rövanştan 1-1 beraberlikle ayrılıp finalist oldu.

Balıkesir Atatürk Stadı'nı dolduran taraftarlar, 90 dakika boyunca takımlarına büyük itici güç oldu. Maç öncesi koreografi yapan Balıkesirliler, takıma daha önce 2 şampiyonluk yaşatan İsmail Ertekin'i 3'üncü kupayla resmetti. Ertekin yönetiminde 11 yıl sonra şampiyonluk yaşamaya çok yaklaşan Balıkesirspor, 24 Mayıs Cumartesi günü oynanacak finalde 1'inci Grup'ta Karşıyaka'yı rövanşta deplasmanda 2-1 yenerek eleyen Muşspor'la karşılaşacak. Finali kazanan taraf 2'nci Lig'e yükselecek. Finalin yeri ve saati ise henüz açıklanmadı.

BALIKESİRLİLER FİNALLERE AMBARGO KOYDU

Balıkesir'in profesyonel futbol liglerindeki takımları bu sezon finallere ambargo koydu. Kentin en köklü kulübü ilin temsilcisi Balıkesirspor, 3'üncü Lig'de finale çıkarak 2 yıl önce düştüğü 2'nci Lig'in kapısına geldi. Ayvalıkgücü Belediyespor, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluğu son hafta kaçırsa da Küçükçekmece Sinop Spor'u eleyerek Play-Off'ta adını finale yazdırmayı başardı. 1'inci Lig'deki Bandırma Spor ise Play-Off'ta Erzurumspor'u 2-0 yenip eledikten sonra dün Boluspor'u da yarı finalde deplasmanda 4-1'le geçip rövanş öncesi final kapısını ardına kadar araladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Balıkesirspor, Şampiyonluk İçin Finalde - Son Dakika

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