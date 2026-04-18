Balıkesirspor Sezonu Galibiyetle Tamamladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta play-off'u garantileyen Balıkesirspor, geçen hafta küme düşen Bornova 1877 takımını deplasmanda 4-1 yenerek normal sezonu 58 puanla 5'inci sırada tamamladı. Maça hızlı başlayan Balıkesirspor henüz 1'inci dakikada Yekta'nın golüyle öne geçti: 0-1. Bornova 1877 takımı 39'uncu dakikada Ertuğrul ile beraberliği yakaladı: 1-1. İlk devre 1-1 berabere tamamlanırken, Balıkesirspor 59'uncu dakikada penaltıdan Yekta ile tekrar öne geçti: 1-2. Ali Topçu 66'ncı dakikada Balıkesirspor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı: 1-3. Maçta son sözü Balıkesirspor'da 84'üncü dakikada Sedat söyledi: 1-4. Bu sonuçla sezonu galibiyetle tamamlayan Balıkesirspor, play-off'ta ligi 2'nci bitiren Eskişehirspor'la eşleşti.