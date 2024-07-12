Balıkesirspor, yeni sezon için transferlere başladı

Spor

TFF 3. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor ilk transferlerini kaleci mevkiinde oynayan Doğukan Özçimen ve stoper Yiğit Epözdemir ile sözleşme imzalayarak yaptı. Geçen sezon kadroda olan Asım Hamzaçebi ile yeniden 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Balıkesirspor yeni sezonun ilk transferini kaleci ve stoper mevkilerine yaptı. Geçen sezon Bergama Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki kaleci Doğukan Özçimen ile 1 yıllık ve Fenerbahçe U19 Takımı forması giyen 19 yaşındaki stoper Yiğit Epözdemir sözleşme imzaladı. Balıkesirspor geçen sezon da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi ile yeniden 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor yönetimi Teknik Direktör Levent Eriş'in transfer çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

10Koliklerden kulübe ziyaret

10Kolikler tribün lideri Halis Kolay, Taraftarlar Derneği Başkanı Erdinç Karakullukçu ve taraftarlar Balıkesirspor'u ziyaret etti. Taraftarlardan sorumlu yönetici Sadettin Akbaba ile birlikte Kulüp Başkanı Abdullah Bekki'ye forma ve şilt ikram edildi. Başkan Bekki hediyeleri ve destekleri için tüm kırmızı beyaz sevdalılarına teşekkür etti. - BALIKESİR