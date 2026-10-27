Balıkesirsporlu Emre Gemici 8 maçta 12 gol atıp 3'üncü Lig gol krallığına yerleşti - Son Dakika
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Balıkesirsporlu Emre Gemici 8 maçta 12 gol atıp 3'üncü Lig gol krallığına yerleşti

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Balıkesirsporlu Emre Gemici 8 maçta 12 gol atıp 3\'üncü Lig gol krallığına yerleşti
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Balıkesirsporlu Emre Gemici, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı 8 maçta 12 gol atarak ligdeki 3 grup arasında gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. 32 yaşındaki santrfor, takımının attığı 24 golün yarısını kaydederken 8 maçın tamamında ağları sarstı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Balıkesirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcu Emre Gemici ilk haftalardan farkını gösterdi. Kariyerinde 3 şampiyonluk, 5 kez gol krallığı bulunan 32 yaşındaki santrfor, kırmızı-beyazlılardaki performansıyla da krallık yarışında zirveye çıktı. Oynadığı 8 maçta 12 gol atan Emre, ligdeki 3 grup arasında gol krallığı yarışında ilk sıraya kuruldu. Takımının attığı toplam 24 golün yarısını tek başına kaydeden 32 yaşındaki futbolcu, 8 maçın tamamında ağları sarsma başarısı gösterip müthiş bir grafiğe imza attı. Emre Gemici ligde Alanya 1221'e 3, Uşakspor ve Altay'a 2'şer, Bucaspor 1928, Eskişehirspor, Bigaspor, 1922 Akşehirspor ve Etimesgutspor'a birer gol kaydetti. Emre, grupta lider Gemlik Sümerbey'in 2 puan gerisinde üçüncü sırada şampiyonluk yarışı veren Balıkesir'in topladığı 16 puanın tamamına katkı yaptı.

BİTİRİM İKİLİ

Balıkesirspor'da Emre Gemici'yle birlikte Ali Sinan Gayla bu sezon skor yükünü çeken ikinci isim oldu. Geçen yıl transfer olduğu kırmızı-beyazlılarda ilk 10 maçta 4 gol, 3 asistle görev yaptıktan sonra bahis soruşturmasında 9 ay ceza alarak sezonu erken kapatan kanat oyuncusu sahalara gollerle döndü. Ali Sinan Gayla bu sezon Bal-Kes formasıyla 8 maçta 6 gol attı. Balıkesirspor'un attığı 24 golün 18'i Emre Gemici-Ali Sinan ikilisinden geldi.

Kaynak: DHA
SporSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesirsporlu Emre Gemici 8 maçta 12 gol atıp 3'üncü Lig gol krallığına yerleşti - Son Dakika
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