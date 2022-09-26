Küçük milli motosikletçiler, Yunanistan'da kürsüye çıktı

Balkan Motosiklet Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nda çocuklar kategorisinde 2 milli sporcu kürsüye çıktı.

Balkan Motosiklet Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nda çocuklar kategorisinde 2 milli sporcu kürsüye çıktı. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda 65 cc sınıfında 10 yaşındaki Efe Okur'un, 24 sporcu arasında ikinci olduğu belirtildi. Organizasyonda 6 yaşındaki Aslan Osmanpaşaoğlu'nun ise 50 cc sınıfında ikinci sırada yer alarak, önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi.

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Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.