Küçük milli motosikletçiler, Yunanistan'da kürsüye çıktı - Son Dakika
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Küçük milli motosikletçiler, Yunanistan'da kürsüye çıktı

26.09.2022 14:28
Küçük milli motosikletçiler, Yunanistan'da kürsüye çıktı

Balkan Motosiklet Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nda çocuklar kategorisinde 2 milli sporcu kürsüye çıktı.

Balkan Motosiklet Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası'nda çocuklar kategorisinde 2 milli sporcu kürsüye çıktı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda 65 cc sınıfında 10 yaşındaki Efe Okur'un, 24 sporcu arasında ikinci olduğu belirtildi.

Organizasyonda 6 yaşındaki Aslan Osmanpaşaoğlu'nun ise 50 cc sınıfında ikinci sırada yer alarak, önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Küçük milli motosikletçiler, Yunanistan'da kürsüye çıktı - Son Dakika

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