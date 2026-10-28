Balkan şampiyonu iki judocu Erzurum\'da Bakan Tekin\'in katıldığı törenle karşılandı

BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Zümra Dönmez ve Zehra Polat, Erzurum Havalimanı'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Aydın Baruş ve protokol tarafından karşılandı.

Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası, 24-25 Ekim tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlendi. Türkiye'yi organizasyonda 39 erkek ve 38 kız olmak üzere 77 sporcu temsil etti. Müsabakalar sonucunda Erzurum'dan milli takıma katılan Rabia Zümra Dönmez 28 kiloda, Zehra Polat ise 44 kiloda rakiplerini yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonada Furkan Akçay da 5'inci oldu.

HAVALİMANINDA KARŞILAMA

Balkan şampiyonu sporcular, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, başarılı sporcuları tebrik etti.

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, karşılama töreninin şampiyon sporcular için unutulmaz ve anlamlı bir buluşmaya dönüştüğünü söyledi.

ERZURUM SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRÜ ERDOĞAN DÖNMEZ: BİR HAYALİMİZ VAR

Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonasında 28 kiloda altın madalya kazanan Rabia Zümra Dönmez'in babası Erzurum Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, "Sporcularımızın elde ettiği başarıların takdir edilmesi ve böylesine kıymetli isimlerle karşılaşılması çocuklarımızın mutluluğunu ve motivasyonunu daha da artırdı. Balkan şampiyonlarımız Zehra Polat, Rabia Zümra Dönmez ve beşincilik elde eden Furkan Akçay'ı, azmi ve mücadelesiyle tebrik ediyorum. Antrenörlerimiz Nurullah Diyarbakır, Ertuğrul Dönmez, Cengizhan Dönmez ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor; sporcularımıza başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz. Bir Hayalimiz var" diye konuştu.