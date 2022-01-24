Balotelli, Adana Demirspor'da küllerinden doğdu!

Sezon başında Adana Demirspor'a transferi büyük ses getiren Mario Balotelli, Mavi Şimşekler'deki performansıyla eski günlerine geri döndü. Yıldız futbolcunun Süper Lig'de sergilediği başarılı performansa kayıtsız kalamayan İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Balotelli'yi 3.5 yıllık aranın ardından yeniden milli takıma davet etti.
İtalya Milli Takımı'yla 36 maça çıkan ve 14 gol atan Balotelli, en son 7 Eylül 2018'de UEFA Uluslar Ligi karşılaşması olan Polonya mücadelesinde görev almıştı.
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