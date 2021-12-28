Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi

Sezon başında Adana Demirspor'a imza atan dünya yıldızı Mario Balotelli, her geçen gün ritmini yukarıya taşıyor. Gençlik dönemine göre çok daha olgun, takımını yönlendirici ve kontrollü yapısıyla herkesi şaşırtan Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın radarında olduğu konuşuldu.

PAYLAŞIMLAR KUVVETLENDİRDİ

İtalyan golcünün Fatih Terim paylaşımları söylentileri kuvvetlendirdi. Beyaz TV'ye bağlanan Murat Sancak, Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı.

"10 MİLYON EURO İSTİYORUZ"

Başkan Murat Sancak, 10 milyon euro fiyat biçtiklerini belirterek, "Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmedi. Balotelli'nin Fatih Terim'e saygısı var. Paylaşımı ondan. 10 milyon euroyu getiren olursa görüşürüz. Balotelli'nin şu anda Türkiye'de bir takımda oynama ihtimali yok" dedi.