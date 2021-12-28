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Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi - Son Dakika

Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi

28.12.2021 13:31

Galatasaray'ın listesinde olduğu öne sürülen Mario Balotelli için Adana Demirspor'dan resmi açıklama geldi. Başkan Murat Sancak, Galatasaray'dan herhangi bir teklif ulaşmadığını, ancak 10 milyon euroluk öneriyle her şeyin değişebileceğini belirtti.

Sezon başında Adana Demirspor'a imza atan dünya yıldızı Mario Balotelli, her geçen gün ritmini yukarıya taşıyor. Gençlik dönemine göre çok daha olgun, takımını yönlendirici ve kontrollü yapısıyla herkesi şaşırtan Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın radarında olduğu konuşuldu.

Balotelli, Süper Lig'in devine mi gidiyor? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama

PAYLAŞIMLAR KUVVETLENDİRDİ

İtalyan golcünün Fatih Terim paylaşımları söylentileri kuvvetlendirdi. Beyaz TV'ye bağlanan Murat Sancak, Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı.

Balotelli, Süper Lig'in devine mi gidiyor? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama

"10 MİLYON EURO İSTİYORUZ"

Başkan Murat Sancak, 10 milyon euro fiyat biçtiklerini belirterek, "Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmedi. Balotelli'nin Fatih Terim'e saygısı var. Paylaşımı ondan. 10 milyon euroyu getiren olursa görüşürüz. Balotelli'nin şu anda Türkiye'de bir takımda oynama ihtimali yok" dedi.

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Son Dakika Spor Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi - Son Dakika
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