Sezon başında Adana Demirspor'a imza atan dünya yıldızı Mario Balotelli, her geçen gün ritmini yukarıya taşıyor. Gençlik dönemine göre çok daha olgun, takımını yönlendirici ve kontrollü yapısıyla herkesi şaşırtan Mario Balotelli'nin Galatasaray'ın radarında olduğu konuşuldu.
İtalyan golcünün Fatih Terim paylaşımları söylentileri kuvvetlendirdi. Beyaz TV'ye bağlanan Murat Sancak, Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı.
Başkan Murat Sancak, 10 milyon euro fiyat biçtiklerini belirterek, "Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmedi. Balotelli'nin Fatih Terim'e saygısı var. Paylaşımı ondan. 10 milyon euroyu getiren olursa görüşürüz. Balotelli'nin şu anda Türkiye'de bir takımda oynama ihtimali yok" dedi.
Son Dakika › Spor › Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi - Son Dakika Spor