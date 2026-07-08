Bandırmaspor Bolu\'da Kamp Yapıyor

1'inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor.

Bandırmaspor, Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa girerek yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk etap kampını Bandırma'da tamamlayan Bandırmaspor, ikinci etap çalışmalarını Bolu'da gerçekleştiriyor. Teknik Direktör Ertuğrul Arslan yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı. Yeni sezona fiziksel açıdan en iyi şekilde hazırlanmayı hedefleyen ekip, çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Bandırmaspor Temmuz sonuna kadar Bolu'da kamp çalışmalarına devam edecek.