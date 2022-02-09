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Bandırmaspor Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük - Son Dakika

Bandırmaspor Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük

09.02.2022 23:38
Bandırmaspor Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Zorbay Küçük oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Sivasspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Selahattin Altay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Zorbay Küçük oturacak. Küçük'e, AVAR olarak Serkan Ok ve Hasan Kaçar eşlik edecek. - SİVAS

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Volkan Bayarslan, Türkiye Kupası, Bandırmaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bandırmaspor Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bandırmaspor Sivasspor maçının VAR'ı Zorbay Küçük - Son Dakika
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