Banza, Beşiktaş Maçında Gol Arayacak - Son Dakika
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Spor

Banza, Beşiktaş Maçında Gol Arayacak

Trendyol Süper Lig'de Banza, Beşiktaş'a karşı etkileyici gol performansıyla dikkat çekiyor.

14.02.2025 12:23
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Trendyol Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'un gol güvencesi Simon Banza olacak.

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro bedelle bir yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 18 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyunu, 10 maçta skor üretmeyi başararak rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile oynanan maçlarda ikişer gol atan Banza, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Kasımpaşa, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor ve Net Global Sivasspor müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında attı

Banza, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği karşılaşmada penaltılardan olmak üzere 2 gol, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 gol kaydetti.

Demokratik Kongolu oyuncu, Beşiktaş maçında da gol atması halinde ilk sezonunda İstanbul'un üç büyük takımına da karşı gol atma başarısı göstermiş olacak.

Gol krallığı yarışında ikinci sırada

Simon Banza, ligde gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Demokratik Kongolu futbolcu kendisi gibi 13 golü bulunan Fenerbahçeli Youssef En Nesyri ile birlikte 18 golle zirvedeki RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek'in arkasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Banza, Beşiktaş Maçında Gol Arayacak - Son Dakika

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