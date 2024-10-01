Banza, Konyaspor'u salladı - Son Dakika
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Banza, Konyaspor'u salladı

Banza, Konyaspor\'u salladı

Simon Banza, Konyaspor maçında 2 gol atarak Trabzonspor'a galibiyet getirdi.

01.10.2024 11:19
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Trabzonspor'un Kongolu oyuncusu Simon Banza, Konyaspor maçında ortaya koyduğu performansla beğeni topladı.

Sezon başında Portakiz'in Braga takımında 2 milyon Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor'a katılan Simon Banza, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bordo-mavililerin sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada 2 gol atarak takımına rahat bir nefes aldırdı. Haftalardır galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, 126 gün sonra başarılı forvetin golleriyle 3 puana ulaştı. Banza, sahadaki bitiriciliği ve fizik gücüyle Konyaspor savunmasına zor anlar yaşattı.

Hücum gücüne katkı sağladı

Simon Banza'nın Konyaspor karşısında sergilediği performans, Trabzonspor taraftarlarından da büyük beğeni topladı. Sosyal medyada Banza'nın takımının hücum hattındaki en önemli ismi olduğu dile getirildi. Biri penaltıdan olmak üzere 2 gole imza atan Banza, ilerleyen haftalarda için umut verdi.

Rakip savunmaların dengesini bozuyor

Fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve savunmaya yaptığı koşularla Trabzonspor'un hücum gücüne ciddi bir katkı sağlayan Banza, özellikle rakip savunmaların dengesi bozan oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in hücumdaki lideri olma yolunda ilerleyen golcü oyuncu, Trabzonspor'un bu sezon oynayacağı maçlarda kritik bir rol alacak.

Güneş'in taktiksel planlarında Banza'nın golcü kimliğinin yanı sıra takım oyununa katkı vermesi de önemli bir yer tutuyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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