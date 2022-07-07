Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak - Son Dakika
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Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak

07.07.2022 19:42

Zambiya Kadın Milli Takımı'nın kaptanı ve geçen yaz olimpiyatlarda iki kez hat-trick yapan Barbra Banda, kanındaki testosteron seviyesinin yapılan testlerde sürekli yüksek çıkması sonrası ülkesini dev turnuvada yalnız bıraktı. Erkeklik hormonu yüksek çıkan Barbra Banda, Zambiya Milli Takımı ile Afrika Kadınlar Kupası'nda mücadele edemeyecek.

Tokyo Olimpiyatları'nda Hollanda ve Çin'e karşı arka arkaya hat-trick yapan Zambiya Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Barbra Banda, Afrika Kadınlar Kupası için yapılan testleri geçemedi.

TESTOSTERON SEVİYESİ SÜREKLİ YÜKSEK ÇIKIYOR

BBC'nin haberine göre; Çin kulübü Shanghai Shengli forması giyen Barbra Banda, kanındaki testosteron seviyesinin yapılan testlerde sürekli yüksek çıkması sonrası ülkesini dev turnuvada yalnız bıraktı. Erkeklik hormonu yüksek çıkan Barbra Banda, Zambiya Milli Takımı ile Afrika Kadınlar Kupası'nda mücadele edemeyecek. Zambiya Futbol Federasyonu Başkanı Andrew Kamanga konuya çözüm bulmak için girişimlerini sürdürüyor ancak turnuva bitmeden sonuç alması beklenmiyor.

Erkek mi kadın mı karar veremediler! Barbra Banda, Afrika Kupası'nda forma giyemeyecek
Erkek mi kadın mı karar veremediler! Barbra Banda, Afrika Kupası'nda forma giyemeyecek

AFRİKA KUPASI'NDA ÜST TURA ÇIKABİLİRLER

Banda'sız Zambiya Pazar günü Kamerun'a karşı golsüz berabere kaldı ve Çarşamba günü Tunus'u 1-0 yendi. Zambiyalılar B Grubu'nda dört puanla lider durumdalar ve Cumartesi günü Togo'ya karşı bir beraberlik ya da galibiyet almaları durumunda bir üst tura çıkabilirler.

Erkek mi kadın mı karar veremediler! Barbra Banda, Afrika Kupası'nda forma giyemeyecek
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Zambiya, Afrika, Tokyo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barbra Banda, kanında testosteron seviyesinin yüksek çıkması nedeniyle Afrika Kupası'nda yer alamayacak - Son Dakika
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