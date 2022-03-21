Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu! - Son Dakika
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Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i farka boğdu!

21.03.2022 00:56

İspanya La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde Messi, Neymar ve Mbappe'li PSG'ye kök söktüren Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'ya 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Katalanlar yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

AUBAMEYANG ŞOV YAPTI

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 51. dakikada Aubameyang, 38. dakikada Araujo ve 47. dakikada Ferran Torres kaydetti. Bu sonuçla Real Madrid, La Liga'da 66 puanda kalarak liderlik koltuğundaki yerini korurken, Barcelona puanını 54'e çıkartarak, maç eksiğiyle 3. sıraya yükseldi.

XAVI TARİHE GEÇTİ

Ronaldo Koeman'nın ayrılışının ardından takımın başına geçen Xavi ise 63 yıl sonra bir ilki başardı. Xavi, 26 Ekim 1958'de Camp Nou'da Real Madrid'i 4-0 yenen efsane isim Helenio Herrera'nın ardından ilk maçında Eflatun Beyazlılar'a dört fark atan ilk teknik adam oldu.

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