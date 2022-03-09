Barcelona-Galatasaray maçına doğru - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak İspanya temsilcisi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, "Çok iyi arkadaşım." dediği Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in kendini göstermek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Barcelona'nın antrenmanlarını yaptığı Joan Gamper Sportif Şehri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, "Amacımız taraftarımızın önünde iyi bir maç oynamak, son maçlardaki gibi atak oynamak, gol fırsatları yakalamak ve kazanmak. Burada kazanmadan Türkiye'ye gitmek bizim için çok zor olur." dedi.

Barcelona'nın altyapısında bir dönem görev alan ve şu anda Galatasaray'ın teknik direktörü olan Domenec Torrent'i çok iyi tanıdığını kaydeden Xavi, "Domenec bir kaç ay önce Katar'a beni ziyarete gelmişti. Yarın ise sahada karşı karşıya olacağız. Galatasaray'da bize çok benzer bir oyun stilini uyguluyor ama zamana ihtiyacı var. Bunu yapacak kapasiteye sahip. Yarın bizi zorlayacaktır. Domenec çok iyi bir arkadaşım." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi olmasa da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmekten heyecan duyduklarını aktaran Xavi, son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını ve taraftarları önünde bunu Galatasaray'a karşı da göstermek istediklerini kaydetti.

Galatasaray'ın, Domenec yönetiminde gelişen çok kompakt bir takım olduğunu vurgulayan Xavi, sarı kırmızılılarda Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in öne çıktığını, kazanmak için sadece toplu değil topsuz alanda da çok baskılı olmaları gerektiğini aktardı.

"UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi kesinlikle biz değiliz"

"UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi kesinlikle biz değiliz." diyen İspanyol teknik adam, "Bu bizim için yeni bir turnuva. Hiç tecrübemiz yok. Bence Sevilla çok daha fazla favori. Bu turnuvada biz henüz bir şey yapmadık. Yarın bizim için yeni bir sınav olacak. Yakaladığımız dinamizmi devam ettirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Barcelona teknik direktörü, bu sezonki ilk hedeflerinin ligi ilk 4'te tamamlayarak gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantilemek olduğunu, UEFA Avrupa Ligi ve La Liga'daki mücadelelerin de kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Real Madrid- Paris Saint Germain maçıyla ilgili bir soruya ise Xavi, "Bu akşam yemeğe gitmeyeceğim. Evde oturacağım ve tabii ki maçı izleyeceğim. Bu büyük bir maç ve futbolu seven herkes izleyecektir. İyi oynayan kazansın. Kendilerini tanıdığım için Messi ve Neymar kazanırsa daha iyi." yanıtını verdi.

De Jong: "Evimizde oynadığımız her maçta favoriyiz"

Barcelona'nın Hollandalı futbolcusu Frenkie de Jong, "Galatasaray iyi bir takım ama evimizde oynadığımız her maçta favoriyiz. İyi bir dönemdeyiz. Son 4 maçımızı kazanmamız sonrası kendimize güvenimiz daha arttı. Bu durum takımda görülüyor." şeklinde konuştu.

De Jong, UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olamamaları durumunda bunun bir başarısızlık olarak görülmemesi gerektiğini aktarırken, "Tabii ki şu anda UEFA Avrupa Ligi'nin favorisiyiz ve kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Barcelona'da eksikler

Katalan ekibinde sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto ve Samuel Umtiti dışında, kart cezalısı Pablo Martin Paez Gavira "Gavi" forma giyemeyecek.

Ligdeki son Elche maçında hafif bir sakatlık geçiren defans oyuncusu Jordi Alba'nın da Galatasaray maçında riske atılmama olasılığı bulunuyor.

Son 4 maçını kazanan Barcelona, 8 maçtır da kaybetmiyor.

İstatistikler

Son olarak 2003-2004 sezonunda "Kupa 2"de bir turnuva oynayan Barcelona, ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.

İki ekip, Şampiyonlar Ligi dışında ilk defa karşı karşıya gelirken, bu zamana kadar oynanan ve 2'si berabere sona eren 8 maçta Barcelona'nın 5, Galatasaray'ın da 1 galibiyeti bulunuyor.

Galatasaray ile Barcelona son olarak 2002-2003 sezonu Şampiyonlar Ligi H Grubu'na karşı karşıya gelmiş ve iki maçı da Katalan takımı kazanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak 13 Kasım 2002'de Camp Nou Stadı'na çıkmış ve sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı.