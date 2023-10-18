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Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya Rüşvet İddiasıyla Soruşturma Açıldı - Son Dakika

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya Rüşvet İddiasıyla Soruşturma Açıldı

Son Güncelleme: 18.10.2023 14:01

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında Laporta'ya rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi. Barcelona Kulübü hakkında başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar ise geçen mart ayından beri devam ediyordu.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Uluslararası basında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.

MART AYINDAN BERİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

İspanya'da Barcelona hakkında, "Sportif etkinliklerinde çıkar sağlamak için hakemler hakkında bilgi topladığı" iddiasıyla başlatılan yasal girişimlerin neden olduğu tartışmalar geçen mart ayından beri sürüyordu.

7.3 MİLYON EURODAN FAZLA ÖDEME YAPILDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Barselona Savcılığı, geçen mart ayında, 1993'ten 2018'e kadar İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon eurodan (7,8 milyon dolar) fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla ilgili şikayette bulunmuştu.

Kaynak: AA

Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya Rüşvet İddiasıyla Soruşturma Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barcelona Kulübü Başkanı Laporta'ya Rüşvet İddiasıyla Soruşturma Açıldı - Son Dakika
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