Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı efsane futbolcu Samuel Eto'o, Dünya Kupası'na sayılı günler kala açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Samuel Eto'o, Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamada dev turnuvanın finali için olay bir tahminde bulundu. Efsane futbolcu, Kamerun'un finalde Fas'ı yenerek Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etti.
Sosyal medyada büyük ses getiren bu açıklama sonrası Samuel Eto'o adeta dalga konusu oldu. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda, "Eto'o bu turnuvayı Afrika Kupası mı sanıyor?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Samuel Eto'o, Dünya Kupası'ndaki tahminini açıkladı: Kamerun, final maçında Fas'ı yenecek - Son Dakika