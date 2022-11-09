Samuel Eto'o, Dünya Kupası'ndaki tahminini açıkladı: Kamerun, final maçında Fas'ı yenecek

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı efsane futbolcu Samuel Eto'o, Dünya Kupası'na sayılı günler kala açıklamalarıyla gündeme oturdu.

"KAMERUN-FAS FİNALİ OYNANACAK"

Samuel Eto'o, Dünya Kupası öncesi yaptığı açıklamada dev turnuvanın finali için olay bir tahminde bulundu. Efsane futbolcu, Kamerun'un finalde Fas'ı yenerek Dünya Kupası'nı kazanacağını iddia etti.

"BU AFRİKA KUPASI DEĞİL!"

Sosyal medyada büyük ses getiren bu açıklama sonrası Samuel Eto'o adeta dalga konusu oldu. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda, "Eto'o bu turnuvayı Afrika Kupası mı sanıyor?" ifadelerini kullandı.