Maddi olarak yaşadığı sıkıntılardan dolayı kadroda küçülmeye giden hatta bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi ile yollarını ayıran Katalan ekibinin parasal problemleri son bulmuyor.
Barcelona'ya yakın isimlerden Gerard Moreno'nun haberine göre, İspanyol devi Barcelona'nın tecrübeli yıldız Gerard Pique'ye tam 50 milyon euro borçlu olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki futbolcu bu sezon 38 maçta forma şansı buldu ve fileleri 3 kez havalandırdı.
Yıldız savunmacı Gerard Pique ve kulübü Barcelona arasında 50 milyon euroluk bu borcu eritmek adına görüşmeler sürüyor.
Son Dakika › Spor › Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında - Son Dakika