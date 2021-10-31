Barcelona'nın yıldızından kötü haber! Alaves maçında fenalaşan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu

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Barcelona'nın yıldızı Agüro, Alaves maçının 40. dakikasında göğsünde ağrı ve solunum güçlüğü çekerek kendini yere bırakmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan golcü ismin rahatsızlığı yapılan tetkikler sonrası netleşti.

AGUERO FUTBOL HAYATIYLA İLGİLİ ENDİŞE DUYUYOR

Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu. Agüero'nun rahatsızlığıyla ilgili daha detaylı incelemelerin de yapılacağı belirtildi. Öte yandan Agüero'nun bu rahatsızlık sonrası futbol hayatıyla ilgili endişe duyduğu ifade edildi.