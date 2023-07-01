Barcelona, Samuel Umtiti'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı - Son Dakika
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Barcelona, Samuel Umtiti'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı

01.07.2023 09:25

İspanya La Liga'nın son şampiyon takımı Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Umtiti'nin 2026 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyordu.

İspanya La Liga'nın son şampiyon takımı Barcelona, Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

2026 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYORDU

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Lecce takımında kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper oyuncusuyla karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Umtiti'nin 2026 yılına kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyordu.

2016 yılında Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu, tüm kulvarlarda 133 maça çıktı ve 2 gol attı.

BARÇA'DA 6 KUPA KAZANDI

Samuel Umtiti'nin kariyerinde kazandığı kupalara baktığımızda Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupasını kazanırken, kulüpler bazında ise Barcelona formasıyla 2 kez La Liga, 3 kez İspanya Kral Kupası ve 1 kez de İspanya Süper Kupası zaferleri yaşadı. Ayrıca Umtiti'nin Lyon forması altında ise 1'er kez Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı da kupa listesine eklemeyi başarmıştı.

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Barcelona, La Liga, Fransa, Lecce, Spor, Son Dakika

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