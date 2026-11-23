Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

LaLiga'da Barcelona, üst üste üçüncü galibiyetini alarak zirveyi bırakmadı. Premier Lig'de Arsenal, 5 hafta sonra puan kaybetse de liderliğini sürdürdü.

Bundesliga'da Borussia Dortmund, Serie A'da Lazio ve Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG) zirvede yer aldı.

LaLiga'da lider Barcelona, geriden gelerek kazandı

LaLiga'nın 13. haftasında Barcelona, Villarreal'e karşı evinde 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 galip gelerek liderliğini korudu.

Barcelona, Tajon Buchanan ve Tani Oluwaseyi'nin gollerine Gerard Martin, Fermin Lopez ve Pau Navarro'nun (kendi kalesine) attığı gollerle cevap verdi.

Zirve takipçisi Real Madrid de sahasında 1-0 geriye düştüğü mücadelede Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Peş peşe 6 galibiyete ulaşan Madrid ekibinde Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

Atletico Madrid ise Getafe deplasmanında 3-0 galip geldi. Ev sahibi takımda Enes Ünal, 90 dakika mücadele etti.

Ligde Barcelona, 36 puanla zirvedeki yerini korudu. Real Madrid 33, Atletico Madrid 31 ve Real Betis 27 puan topladı.

Premier Lig'de lider Arsenal puan kaybetti

Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı ve 5 hafta sonra puan kaybetti.

Arsenal'ın gollerini Eberechi Eze ve Noni Madueke, ev sahibi takımın gollerini Harvey Barnes ve Malick Thiaw attı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde sezonun iddialı takımlarından Brighton'ı 2-0 yenerek 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Konuk ekipte Ferdi Kadıoğlu, 80. dakikada oyuna girdi.

Fulham'ı konuk ettiği mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Manchester City'nin galibiyet hasreti 4 haftaya çıktı.

Liverpool ise yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino ile ilk maçına çıkan Manchester United'ı 4-0'lık skorla geçti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Aston Villa da evinde Sunderland ile 0-0 berabere kaldı.

Ligde 11. haftanın ardından Arsenal, 28 puanla liderliğini sürdürdü. Brighton ve Manchester City'nin 22'şer puan elde ettiği ligde Hull City ise 14 puanla 11. sırada yer aldı.

Bundesliga'da Borussia Dortmund zirveye yerleşti

Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach deplasmanında Felix Nmecha'nın golüyle 1-0 galip gelerek zirveye yerleşti.

Bayern Münih, evinde Köln ile 1-1 berabere kaldı ve son 3 haftada ikinci kez puan kaybederek zirveyi kaptırdı.

Freiburg'un deplasmanda Elversberg'i 1-0 yendiği haftada Leipzig ise konuk olduğu Union Berlin'i 5-1 mağlup etti.

Eintracht Frankfurt, sahasında Hoffenheim'ı 1-0'lık skorla geçti. Hoffenheim'da Ozan Kabak, 90+3. dakikada kırmızı kart gördü, ev sahibi ekipte Can Uzun, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Ligde 24 puanlı Borussia Dortmund, liderlikte yer aldı. Bayern Münih ve Freiburg 22'şer, Leipzig 21 puanla sıralandı.

Serie A'da Lazio zirvede

Serie A'da lider Lazio, sahasında Lecce'yi Tijanni Noslin (2) ve Davide Frattesi'nin golleriyle 3-0 yendi.

Roma, Donyell Malen'ın 4 gol attığı Parma deplasmanında 5-1 kazanarak üst üste 4. galibiyetini aldı.

Haftanın en gollü maçında Inter, deplasmanda Atalanta ile 4-4 berabere kaldı. Konuk takımda Hakan Çalhanoğlu, 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Milan'ın evinde Frosinone'yi 5-1 yendiği haftada Como, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

Juventus ise konuk ettiği Venezia'yı 4-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekipte Zeki Çelik, 68 dakika görev yaptı.

Lazio, 12 hafta sonunda 32 puanla zirvede yer aldı. Roma 30, Inter 29, Milan 27 ve Como 26 puan elde etti.

Ligue 1'de PSG lider

Ligue 1'in 11. haftasında PSG, deplasmanda Nice'i Senny Mayulu, Desire Doue ve Ferran Torres'in attığı gollerle 3-2 yenerek üst üste 8 galibiyete ulaştı.

Sezonun sürpriz takımı Paris, evinde Angers'yi 4-0 mağlup etti ve art arda üçüncü galibiyetini aldı.

Haftanın öne çıkan maçında Olimpik Lyon, deplasmanda Lille'i 1-0'lık skorla geçti. Berke Özer, mücadelede ev sahibi ekibin kalesini korudu.

PSG, ligde 26 puanla zirvedeki yerini korudu. Paris 23, Lille 21 ve Olimpik Lyon 20 puan topladı.