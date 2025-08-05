Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı! - Son Dakika
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Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!

Barcelona yıldızı Lamine Yamal\'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!
05.08.2025 12:11
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Barcelona'nın genç futbolcusu Lamine Yamal, aşk skandallarıyla gündemde. Öncelikle sosyal medya fenomeni Fati Vazquez ile tatilde görüntülenen Yamal, sonrasında Arjantinli model Nicki Nicole ile samimi bir şekilde görüldü. Yamal'ın 18. yaş günü partisi de büyük tepki çekmişti.

Barcelona'nın genç futbol yıldızı Lamine Yamal, yeniden bir aşk skandalıyla gündemde. Henüz 18 yaşında olan Yamal, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Fati Vazquez ile İtalya'da tatilde görüntülenmişken şimdi de Arjantinli model Nicki Nicole ile öpüşürken görüldü.

İspanyol magazin yorumcusu Javi Hoyos, ikilinin Yamal'ın tartışmalı doğum günü partisinden kısa bir süre sonra bir sahil kulübünde samimi şekilde vakit geçirdiğini ve sabaha karşı birlikte ayrıldıklarını öne sürdü. Hoyos'un ilişkiyi doğrulamaları çağrısına yanıt niteliğinde, Nicole TikTok videosunda kameraya göz kırptı.

Olay, Kübalı şarkıcı Malu Trevejo'nun "Artık neden beni takipten çıktığını anladım" yorumuyla daha da büyüdü.

Barcelona kulübü ve İspanyol hükümeti ise Yamal'ın özel hayatındaki skandallar nedeniyle endişeli. Özellikle genç futbolcunun 18. yaş günü partisi büyük tepki çekmişti. Partide cücelerin çalıştırıldığı ve belirli vücut ölçülerine sahip kadınların ücretli olarak davet edildiği iddia edilmişti. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı lüks "mafya temalı" partiye Barcelona'lı yıldızlar Robert Lewandowski ve Gavi de katılmıştı.

Cücelik ve İskelet Displazileri Derneği (ADEE) yasal işlem tehdidinde bulununca, İspanyol hükümeti olaya el attı ve soruşturma başlatıldı. Yamal'ın babası ise partiyle ilgili "Çok güzeldi" diyerek ayrıntı vermekten kaçındı.

Geçtiğimiz aylarda Yamal, OnlyFans fenomeni Fati Vazquez ile tatilde görüntülenmiş ve çiftin aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Ancak futbolcu bu iddiaları reddederek Neymar ile fotoğrafını paylaşıp "Bekâr ve mutluyum" yazmıştı. Vazquez ise maddi çıkar iddialarını yalanlayarak "10 yıldır bağımsız bir kadınım ve içerik üretiyorum" dedi. Ancak tatil sırasında Yamal'ın başka bir kızla da görüştüğünü sonradan öğrendiğini açıkladı.

Tüm bu gelişmeler, genç yıldızın disiplini ve özel hayatının Barcelona'da ve İspanyol medyasında tartışma konusu olmasına yol açtı.

Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!
Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!
Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!

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Son Dakika Spor Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı! - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    para sen nelere kadirsin 0 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Şanslı phiic 0 0 Yanıtla
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