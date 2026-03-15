Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

15.03.2026 09:44  Güncelleme: 09:49
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 3-0 yendiği maçın ardından Barış Alper Yılmaz'ın annesiyle birlikte evlerinde horon teptiği görüntüler viral oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray etkili bir performans sergileyerek rakibini 3-0'lık skorla geçti. RAMS Başakşehir ise karşılaşmayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

BARIŞ ALPER'DEN MAÇ SONRASI HORON

Maçın ardından Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın evinde annesiyle birlikte horon teptiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcunun annesiyle birlikte oynadığı horon görüntüleri kısa sürede viral hale geldi ve taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

    Yorumlar (7)

  • Baris Barcin Baris Barcin:
    İnşallah Hedefimiz Şampiyonluk Helal sana Be Adaş 10 3 Yanıtla
  • Kuzey2020* Kuzey2020*:
    adamda nasıl enerji varsa duramiyor maşallah 6 1 Yanıtla
  • Osman Gültas Osman Gültas:
    Ha uşak ha uşak ha ha ha horoni tepeysun 6 1 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Helal hepinize Allah teala başarılarınızı daim etsin devamı nasip etsin Liverpool da geçerseniz bize bayram yasatirsiniz. UEFA Super kupada oynan ruh ile oynarsanız Allah izni ile kazanırsınız. Ayağa kafa sokacak ruh ile oynanırsa yenemeyeğiniz takım yok. 1 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
