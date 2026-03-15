Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip bu galibiyetle Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Rams Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray etkili bir performans sergileyerek rakibini 3-0'lık skorla geçti. RAMS Başakşehir ise karşılaşmayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı.

BARIŞ ALPER'DEN MAÇ SONRASI HORON

Maçın ardından Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz'ın evinde annesiyle birlikte horon teptiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Milli futbolcunun annesiyle birlikte oynadığı horon görüntüleri kısa sürede viral hale geldi ve taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.