Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket - Son Dakika
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Spor

Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket

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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından taca çıkan top sonrasında karşılaşmanın hakemine topun kendinden çıktığı söyleyerek taç atışının el değiştirmesini sağladı. Barış Alper'in bu hareketi alkış aldı.

04.01.2025 19:59
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Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanan Göztepe maçında bir tüm futbolseverlerden alkış alan bir harekete imza attı.

"TOP BENDEN ÇIKTI" DEDİ

Dakikalar 15'i gösterirken Galatasaray'ın milli futbolcusuBarış Alper Yılmaz, tüm futbolseverlerden alkış alan bir harekete imza attı. Barış Alper ile Nielsen arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında top taca çıktı. Hakem Alper Akarsu, tacı Galatasaray'a verdi. 24 yaşındaki yıldız da bunun üzerine "top benden çıktı" diyerek tacın el değiştirmesini sağladı. Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyon sonrası Barış Alper'i alkışladı.

İşte o anlar;

Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Barış Alper Yılmaz\'dan Göztepe maçına damga vuran hareket

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erol MARASLI:
    Ne büyük iş yapmış.hethalde nanay pozisyonun günahını çıkartıyor.aglası,camia auaga kalktı uzun süre oynamaz dediler 1 hafta sonra geri söndü .hayatınız sahtekarlık 3 174 Yanıtla
  • Emin Erol:
    hakeme itirazdan sarı kart görmesi lazım barışın nerde o cesur hakem 3 118 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Büyük Başarı Ceza sahasında Olsaydı Ağlardı..... 3 43 Yanıtla
  • İhsan:
    yarım dakika önce hakeme küfrettiği pozisyonu da konuşun.... ama yok. işte algı böyle birşey. hakeme küfreden oyuncuya fair play ödülü verirlerse şaşmam 1 25 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    MADEM ÇOK DÜRÜSTSÜNÜZ, PEN6 DA DA DİYİN BU PEN6 DEĞİL. ATTIKK KENDİMİZİ YALAN DOLAN DİYE 1 20 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    adamlar medyayı hükümetin cemaati hepsini arkasına almış 1 3 Yanıtla
  • Vadaa:
    Küfürbaz 1 3 Yanıtla
  • kaya Ozcan:
    Türkiye’nin gündemi yine degisti. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket - Son Dakika
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