Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar

16.02.2026 18:20  Güncelleme: 18:27
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Juventus maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız hakkında konuşan milli oyuncu, 'Çok iyi bir insan, iyi bir futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. Umarım çok iyi oynar ama inşallah biz kazanırız'' dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, salı günü sahasında 20.45'te İtalyan ekibi Juventus'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'YÜZDE 100 HAZIRIZ'

Juventus maçı hakkında konuşan Barış Alper Yılmaz, "Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maç. Yüzde 100 hazırız. Son antrenmanı yapacağız. Hocamızın taktiğini sahada uygularsak taraftarımıza güzel bir maç seyrettirmek istiyoruz. Umarım kazanırız" ifadelerinde bulundu.

'KENAN UMARIM ÇOK İYİ OYNAR AMA...'

Kenan Yıldız'ın iyi bir maç geçirmesini dileyen Barış Alper Yılmaz, 'Çok iyi bir insan, iyi bir futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. Umarım çok iyi oynar ama inşallah biz kazanırız" dedi.

'BİREYSEL HEDEFLERİMİZ, TAKIM HEDEFLERİMİZİN GERİSİNDE'

Takım hedeflerine odaklanmak gerektiğini söyleyen Barış Alper Yılmaz, 'Takım hedeflerimize odaklanmamız gerekiyor. Takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Pozisyon fark etmiyor. Bireysel hedeflerimiz, takım hedeflerimizin gerisinde.' yorumunda bulundu.

'HOCAM KİME GÖREV VERİRSE BİLİN Kİ EN İYİSİ O'

Noa Lang ile arasındaki rekabet hakkında da konuşan milli oyuncu, 'Galatasaray çok büyük bir kulüp. Buraya gelen oyuncular her zaman iyi oyunculardır. Yeni gelen transferlerimiz çok iyi insan ve çok iyi futbolcu. Hocam kime görev verirse bilin ki en iyisi o. Saha içerisinde kim oynuyorsa oynasın o hak ediyordur bence.' sözlerini sarf etti.

  Enver Kocadaş:
    inşallah kazanırsın. ama orda senin bildiğin hakemlerden yok 0 0 Yanıtla
