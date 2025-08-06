Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı - Son Dakika
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Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı

Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
06.08.2025 17:44
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Galatasaray forması giyen milli futbolcu Barış Alper, idol olarak gördüğü dünya yıldızını açıkladı. Cristiano Ronaldo'yu örnek aldığını söyleyen milli yıldız, ''Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim'' dedi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idolü olarak gördüğünü söyledi.

''HAYAL KURMAYI HİÇ BIRAKMADIM''

Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla geçirdiği 4 yılı değerlendirdi ve kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Galatasaray kariyerini, hedeflerini ve milli takım performansını redbull.com'a değerlendiren milli futbolcu, "Galatasaray'da gerçekten benim için unutulmaz dört yıl geride kaldı. Son üç yılda şampiyonluklar yaşadım, kupalar kaldırdım. Gurur verici. Ben hayal kurmayı hiç bırakmadım." dedi.

Kariyerindeki en unutamadığı maça değinen Barış Alper, "Galatasaray'da yaşadığım ilk şampiyonluğu unutamıyorum. Ankaragücü deplasmanındaydık. Ankara'nın benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Orada şampiyonluk maçında gol atmak ve maçtan sonra şampiyonluğu deplasman tribünüyle kutlamak unutulmazdı." diye konuştu.

''RONALDO'YU İDOL OLARAK GÖRÜYORUM''

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğünü belirten milli futbolcu, "Çocukluğumdan beri hızlı, savaşçı, güçlü ve çalışkan futbolcuları örnek aldım. Kendim de öyle olmaya çalıştım. Cristiano Ronaldo'yu idol olarak gördüğümü söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

''BENDEKİ YERİ AYRI''

Milli takımda forma giydiği için çok gururlu olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, şunları söyledi:

"Milli takımın bendeki yeri çok ayrı. Milli forma demek, milletimizi ve bayrağımızı temsil etmek demek. Kulüp ya da milli takım fark etmiyor. Hocalarım hangi mevkide bana güvenirse ben onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum. Milli formayı giymek, ay-yıldızı göğsümde taşımak çok ayrı bir gurur. Hala her maç öncesi aynı heyecanı yaşıyorum."

Gelecek hedeflerine de değinen Red Bull sporcusu Barış Alper Yılmaz, "Her zaman çalışmaya devam edip önümdeki idmana ve bir sonraki maça odaklanıyorum. Hedefim ise, her zamanki gibi kupalar kazanmak." dedi.

Barış Alper Yılmaz, Cristiano Ronaldo, Galatasaray, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • TÜRK:
    ilk geldiğinde cılızdı adam hulk'a dönüştü. hazırlık maçı harbi ronaldo gibi sıçrayıp kafa golü de attı. takımdan farklı ekstra özel bireysel antrenmanların faydası. yerlilerin hakkı çok yeniyor, yabancılardan jelert dokununca uçuyor la antrenman da yapmıyor! 22 0 Yanıtla
  • Sergen:
    bravo Barış. her sene üstüne koyarak geliştin. gücün ve hızınla çok rahat rakip eksiltiyorsun, geriye tekniğini daha iyi seviyeye getirmek kaldı. topla antrenmanlarını da sıklaştırırsın umarım, yolun açık olsun Burak gibi forvetleşirsin umarım. 9 0 Yanıtla
  • mesut:
    Lan Alex diye Fener bahçe türübünlerinde ağlıyodun resim çekinmek için Çakal 1 0 Yanıtla
  • volkanaka1980:
    :)) 0 0 Yanıtla
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